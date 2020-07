LA gaffe: le jour où Meghan Markle a "volé la vedette" à la mariée, la princesse Eugenie d'York

Chaque jour, nous vous révélons de nouveaux passages du livre Royals at war, consacré au départ du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de la famille royale co-écrit par deux journalistes d'investigation Dylan Howard and Andy Tillett.

Ceux-ci reviennent également sur le jour du mariage de la princesse Eugenie d'York, au cours duquel Meghan Markle aurait commis une énorme gaffe. En effet, selon ces auteurs, Meghan aurait profité de cette occasion pour annoncer qu'elle était enceinte. Une annonce qui aurait rendu furieuses la mariée et la mère de la mariée, la duchesse Sarah Ferguson.

Le prince Harry aurait été très "embarrassé" par l'annonce de son épouse. Voler la vedette à Eugenie le jour de son mariage n'était pas très judicieux de la part de Meghan.

Trois jours plus tard, le 15 octobre 2018, Meghan et le prince Harry s'envolaient pour l'Australie où ils dévoilaient l'annonce au grand public à la veille de leur tournée royale en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À l'époque, déjà, certains fans avaient critiqué le couple pour avoir annoncé cette grossesse si proche du mariage d'Eugénie, rappelle le Daily Mail.