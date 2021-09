Meghan Markle accusée de harcèlement: trois de ses anciens employés retirent leurs plaintes

Enfin de bonnes nouvelles pour Meghan Markle! C'est la nouvelle version du livre "Finding Freedom", la biographe sur Harry et Meghan écrite par les experts royaux Omid Scobie et Carolyn Durand qui révèle cette information. Dans cette parution, sortie le 31 août, on apprend que trois des anciens employés de Meghan Markle au palais de Buckingham, qui l'accusaient de harcèlement, auraient retiré leurs plaintes.

Leur ancien attaché de presse se ravise

L'un des trois plaignants est Jason Knauf, ancien attaché de presse du couple royal, qui avait porté plainte en octobre 2018. C'est l'action de ce dernier qui aurait poussée les deux autres employés à se raviser: "Les sources confirment qu'en découvrant l'email de Jason Knauf, deux autres personnes mentionnées dans le message ont demandé l'annulation de toutes les allégations transmises au service des Ressources humaines à propos de leurs expériences avec Meghan", peut-on lire dans un passage de la biographie, retranscrit par le média Entertainment Tonight.

C'est le journal The Times qui avait rendu ces accusations publiques en mars 2021. Le porte-parole du couple avait toujours nié ces accusations et parlé de "campagne de diffamation".