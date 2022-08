Meghan Markle menace: "Je n'ai rien signé pour garder le silence sur la famille royale d'Angleterre"

C'est une nouvelle interview étonnante que Meghan Markle a réalisée avec le magazine new-yorkais The Cut, dans laquelle elle évoque sans détour les tensions avec sa belle-famille, la famille royale d'Angleterre, sa vie au Royaume-Uni et les relations tendues avec son propre père.

Pour rappel, en mars 2020, le prince Harry et son épouse, l'ancienne actrice Meghan Markle, ont décidé de quitter l'Angleterre et de ne plus être des membres effectifs de la monarchie. Ce départ leur imposait de devenir financièrement indépendants et de ne plus dépendre du contribuable britannique.

Lors de cet entretien, la journaliste Allison O. Davis a demandé à la duchesse si le pardon pouvait exister entre elle et sa propre famille ainsi qu'avec les membres de la famille royale. Meghan a répondu: "Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup d'énergie pour ne pas pardonner. Mais cela demande beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout révéler".

En effet, Meghan a précisé que la famille de son époux le prince Harry ne lui avait "jamais fait signer quoi que ce soit qui l'empêchait de parler", mais qu'elle "est toujours dans un processus de guérison".

Meghan Markle a également laissé entendre qu'elle avait plus à dire sur sa vie dans la famille royale.

L'Américaine a également confié que les relations entre le prince Charles et son fils Harry n'étaient pas au beau fixe: "Harry m'a dit:" J'ai perdu mon père dans ce processus. Ce n'est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c'est sa décision."

Meghan Markle a également déclaré qu'elle et Harry estimaient qu'ils n'avaient pas le choix et devaient quitter la Grande-Bretagne en raison de la couverture médiatique négative dont il faisait l'objet et des critiques concernant la rénovation de 2,4 millions de livres sterling de leur résidence Frogmore Cottage située à Windsor.

Lorsqu'ils planifiaient leur départ, Meghan a déclaré qu'ils avaient demandé à la famille royale s'ils pouvaient être autorisés à travailler pour le compte de la monarchie et à gagner leur propre argent, et qu'ils étaient prêts à vivre dans un pays du Commonwealth pour faciliter la transition. Mais elle a dit à l'intervieweur: "Cela, pour une raison quelconque, n'est pas quelque chose que nous étions autorisés à faire, même si plusieurs autres membres de la famille font exactement cela."

Cette nouvelle publication fait craindre que les Sussex ne prévoient d'intensifier les apparitions dans les médias dans les prochains mois. Le prince Harry va publier ses mémoires dans les prochains mois et devrait révéler de nouvelles informations qui pourraient faire l'effet d'une bombe.