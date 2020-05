Meghan Markle de retour sur Instagram? "Elle est est déjà en train de travailler là-dessus"

La duchesse de Sussex pourrait bien relancer une nouvelle version de The Tig, le blog qu’elle tenait avant de faire son arrivée dans la famille royale britannique, selon l’avis d’une experte en royauté, épinglé par le Mail Online. Meghan Markle avait fermé son blog en avril 2017, juste avant que le prince Harry et elle n’annoncent leurs fiançailles.

L’ancienne actrice avait lancé The Tig en 2014, et elle y partageait ses coups de cœur en matière de mode, de beauté, de voyages, de nourriture, mais aussi des publications plus engagées politiquement. Des prises de position qu’elle ne pouvait plus se permettre une fois engagée dans La Firme, surnom souvent donné à la famille royale britannique.

Selon Myka Meier, experte en royauté, Meghan pourrait bien reprendre du service sur les réseaux sociaux prochainement. "Je pense qu’elle va avoir un nouveau compte Instagram", a-t-elle lancé dans le podcast Royally Obsessed. "J’ai une amie qui est bien informée, et je pense qu’elle est déjà en train de travailler là-dessus". Selon elle, il s’agirait d’une nouvelle version de son blog The Tig, un peu à l’image de Goop, le blog lifestyle de Gwyneth Paltrow.

Quand on se rappelle que c’est par le biais de cette plateforme que l’actrice a lancé sa gamme de bougies parfumées à l’odeur de parties intimes, on se demande si c’est vraiment ce à quoi il faut s’attendre…