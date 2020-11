Meghan Markle: elle a quitté l'Angleterre à cause de Kate Middleton? Nouvelles révélations sur son départ

(c) ISOPIX

Sean Smith, auteur d'un livre sur le parcours de Meghan Markle dans la royauté britannique, continue de distiller des révélations sur la femme du prince Harry d'Angleterre.

Il est désormais impossible de ne pas comprendre que Meghan Markle a vécu des moments très difficiles, lors de son entrée dans la monarchie anglaise en 2018. Après de nombreuses polémiques, et critiques, la femme du prince Harry est arrivée à bout, et a décidé il y a presqu'un an de quitter l'Angleterre.

Le prince Harry l'a soutenue dans sa décision: accompagné de son fils Archie, le couple s'est installé à Los Angeles, aux États-Unis, terre natale de Meghan Markle. Il semblerait que la belle-soeur de Meghan, Kate Middleton, aurait joué un rôle dans ce départ précipité.

"Elles ne s'entendaient pas"

Depuis deux ans, les rumeurs vont bon train concernant l'entente très peu cordiale entre les deux femmes, qui ne viennent pas du même monde. Dans les moments où Meghan avait besoin du soutien de quelqu'un qui comprenait son vécu, Kate Middleton était aux abonnés absents. ""De toute évidence, elles étaient loin de se considérer comme des sœurs", commente l'auteur Sean Smith, qui a écrit un livre pour retracer les premiers pas de Meghan Markle dans la monarchie britannique. "Elles ne s'entendaient pas."

Elle se sentait vraiment seule

L'auteur, interviewé par le tabloïd The Sun, va même plus loin. "Elle se sentait vraiment seule et elle ne pouvait pas parler, à personne." Nul doute que trouver une épaule compatissante aurait pu aider Meghan Markle à mieux s'adapter à la vie de château.

Faute de soutien, le couple Meghan et Harry n'a eu d'autre choix que de s'exiler, pour se rapprocher davantage de la famille de Meghan, dont la jeune mère avait grandement besoin.