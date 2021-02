Meghan Markle enceinte: désespéré, son père réagit à la grande annonce

Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, Harry et Meghan ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant. Le couple, qui habite désormais en Californie, a partagé la nouvelle au moyen d'un cliché on ne peut plus détendu, décrypté ici.

Le grand-père espère voir un jour ses petits-enfants

Malheureusement, ce genre d'annonce met aussi en avant les froids familiaux. Si la réaction de William et Kate se fait encore attendre, c'est le père de Meghan qui vient de partager un message pour sa fille. Amer et triste, il a réagi par écrit par l'intermédiaire de la chaîne CBS: "Je souhaite à Meghan et Harry un accouchement réussi et un bébé en pleine santé. J'espère qu'un jour, je pourrais faire la connaissance de mes petits-enfants", dit-il.

Thomas Markle saura-t-il se rattraper?

Si Meghan Markle va certainement prendre connaissance de ce message, il y a peu de chances qu'elle réagisse. Pour rappel, l'ancienne actrice a coupé les ponts avec son père à la suite de son mariage. Thomas Markle a à plusieurs reprises embarrassé fortement sa fille, en répondant à des interviews ou en partageant des détails de sa vie dans les médias, sans demander l'avis de l'intéressée. Si l'arrivée d'Archie en mai 2019 n'a pas arrangé les choses, il y a peu de chances pour qu'un deuxième enfant améliore la situation.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 18 février ?