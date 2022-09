Meghan Markle et le prince Harry photographiés tout sourire pour leur retour en Angleterre (photo)

Heureux d'être de retour au Royaume-Unis ? Il semblerait ! Meghan Markle et le Prince Harry ont été aperçu tout sourire lorsqu'ils se rendaient au One Young World Summit à Manchester, un événement qui rassemble des leaders issus de plus de 190 pays. En effet, si le couple foule à nouveau les terres britanniques, ce n'est pas pour des vacances. Ils ont entamé leur tournée européenne. Premier arrêt à Manchester, où la duchesse de Sussex prononcera son premier discours devant un public britannique depuis le Megxit. Un discours sur l'égalité des sexes.

Un événement placé sous haute sécurité



Le couple et les organisateurs de l'événement ont pris des dispositions pour garantir leur sécurité. Surtout, après que Harry ait appris qu'il n'avait plus droit aux gardes du corps officiels lors de sa visite en Grande-Bretagne. Une armée de la police, financée par les contribuables. Les Sussex ont donc fait appel à deux sociétés de sécurité privées.



Un passage chez William et Kate ?



Le couple a passé la nuit à moins d'un kilomètre de William, Kate et leurs trois enfants à Windsor. Mais les familles ne devraient pas se rencontrer. Une décision qui souligne une nouvelle fois le profond désaccord entre les deux frères. Il s'agit de la première apparition publique au Royaume-Uni du couple Meghan/Harry depuis leur retour pour le jubilé de platine de la Reine en juin.



Prochaine étape pour leur tour d'Europe : l'Allemagne. Pour les Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year To Go qui se dérouleront ce mardi. Ils retourneront ensuite au Royaume-Uni pour les WellChild Awards à Londres où Harry prononcera un discours ce jeudi.