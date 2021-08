Meghan Markle fête ses 40 ans: la reine et Kate et William partagent de TIMIDES messages

Meghan Markle fête ses 40 ans aujourd'hui. Et si la famille royale ne célébrera pas cet événement avec l'ancienne actrice en Californie, il fallait bien qu'ils partagent publiquement leurs voeux... C'est chose faite. Sans entrain et sans originalité, la reine, mais aussi Kate et William, ont souhaité un heureux anniversaire à Meghan Markle sur leurs comptes Twitter respectifs. Les deux comptes officiels ont également publiés les mêmes messages en story sur Instagram.

Service minimum