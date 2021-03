"Meghan Markle est apparue obsédée par Kate et a voulu la nuire", écrit un éditorialiste royale

Ce matin, dans le Daily Mail, l'éditorialiste Richard Kay se pose cette question. Pourquoi Meghan Markle a-t-elle tenu, dans son interview vérité, à égratigner devant le monde entier, Kate Middleton?

Selon Richard Kay, dans l'interview dévastatrice d'Oprah Winfrey dimanche soir, Meghan Markle qui a tenu à orienter la conversation vers Kate, leur statut et la façon dont elles étaient traitées différemment, frôle l'obsession.

Selon Meghan, tout au long de son séjour dans la famille royale, il y avait "un récit d'un héros et d'un méchant" entre les deux femmes. Et elle n'a laissé aucun doute aux téléspectateurs sur le fait qu'elle était celle qui était dépeinte comme la méchante...

D'où cette étrange mise au point...

Donnant son récit de l'incident qui a eu lieu lors de l'essayage des robes de demoiselles d'honneur, apparemment insignifiant, Meghan a insisté sur le fait que "c'était Kate qui l'avait fait pleurer. Elle tenait à partager sa version des faits, pas pour "dénigrer" Kate, mais parce que la duchesse, lui devait bien cela, et qu'elle s’était "excusée" et "m'avait apporté des fleurs et un mot".

Mais dans les 24 heures suivant la diffusion de l'interview d'Oprah, un autre compte rendu de l'épisode était de nouveau en contradiction avec la version de Meghan. Le journal "The Times" a rapporté que c'était bien Kate qui avait été laissée en larmes.

Le lendemain, Kate aurait apporté des fleurs à Nottingham Cottage - la maison de Harry et Meghan au palais de Kensington à l'époque - en guise de paix. Mais selon le Times, Meghan a claqué la porte au nez de Kate.

"Hier soir, une source royale m'a dit que Meghan avait jeté les fleurs. Dans l'interview, Meghan a déclaré à Oprah qu'elle avait pardonné à Kate, mais a ensuite ajouté: "Je pense qu'il est vraiment important que les gens comprennent la vérité", écrit Richard Kay.

"Mais quelle vérité?", s'étonne l'éditorialiste.

Comme dans la biographie non officielle de Harry et Meghan "Finding Freedom", lue par notre rédaction, les comparaisons à Kate sont constantes même là où on ne les attendait pas. En effet, quand Meghan Markle décrit sa relation avec sa soeur Samantha, elle dit: "Non, ce n'est pas comme la relation de Pippa et de Kate."

Interrogée sur le moment où les deux belles-sœurs s'étaient rendues ensemble à Wimbledon pour regarder un match de tennis, et si Kate l'avait aidée à rejoindre la famille, Meghan a répondu: "Je pense que tout le monde m'a accueilli. Et rien n'était vraiment comme cela avait l'air..."

Selon Richard Ray, "les amis de Kate pensent qu’elle a été "jetée sous un bus" par l’interview incendiaire de Meghan. Mais Kate est résiliente; Le sang de la famille Middleton qui coule dans ses veines lui a appris à l'être."

"Là où Meghan est impétueuse et franche, Kate est gracieuse et respectueuse. Là où Meghan est attirée par le glamour de la célébrité, Kate entretien des relations authentiques avec un cercle d'amis moins étoilé."

"Kate n’a pas recherché la célébrité pour la gloire; en effet, la maternité est pour elle un bien plus précieux que le tapis rouge", rappelle l'éditorialiste qui tient à prendre la défense de la duchesse de Cambridge.