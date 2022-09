Meghan Markle photographiée avec son beau-père, le roi Charles: une première depuis plus de 2 ans (photos)

Hier soir, le cercueil de la monarque a effectué son retour à Londres, la capitale londonnienne devant des milliers de sympathisants regroupés devant les grilles du palais de Buckingham. Les enfants et les petits-enfants de la Reine étaient à ses côtés pour l'accueillir en Angleterre. Et l'une des photos a retenu l'attention de bien des observateurs. Derrière les portes du palais, le roi Charles III a été aperçu, descendant des escaliers, suivi de près par le prince Harry et Meghan Markle qui se tenaient la main.

Ce cliché a été largement diffusé dans les médias britanniques parce qu'il est unique. C'est la première fois que le trio est photographié ensemble depuis plusieurs années et le fameux Megxit qui avait ébranlé la monarchie au début de l'année 2020. C'est également la première fois qu'ils sont tous vus ensemble depuis la mort de la Reine jeudi dernier.

Charles, 73 ans, a organisé une réunion intime à la résidence officielle de la Reine à Londres pendant la nuit pour recevoir le cercueil. Le prince et la princesse de Galles étaient également présents, ainsi que les autres membres de la famille royale.