Meghan Markle: pour sa fille, elle a prévu un accouchement très spécial

Meghan et Harry accueilleront bientôt leur deuxième enfant, qui devrait naître cet été. Lors de leur interview avec Oprah Winfrey, le couple a précisé qu'il s'agirait d'une fille. "Une fille, que peut-on demander de plus ?", avait lancé le prince Harry.

Si la naissance de leur premier enfant Archie s'était faite au Royaume-Uni, celle du second se fera sur le sol américain, une première pour la famille royale d'Angleterre. Et selon le média Page Six, la naissance ne se fera pas à l'hôpital, mais à domicile. C'est en tout cas le souhait de Meghan, qui désire accoucher chez elle, dans sa demeure de Montecito en Californie.

Ce désir, elle l'avait déjà eu pour sa première naissance, mais malheureusement, les médecins lui avaient conseillé d'accoucher à l'hôpital. Un été particulier se profile donc pour le prince Harry, qui rentrera également pour la première fois en Angleterre depuis son départ définitif aux USA. Le 1er juillet prochain, il est en effet attendu pour l'inauguration historique d'une statue de sa mère, Lady Diana, dans les jardins du palais de Kensington.