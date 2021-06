Meghan Markle pourrait être une invitée SECRÈTE de l'événement en l'honneur de Diana à Londres

Selon le Daily mail, toujours bien au courant des affaires de la Couronne britannique, Meghan envisagerait de suspendre son congé de maternité afin d'assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana aux côtés de Harry à Londres.

Une source proche du couple aurait déclaré au média Radar que "Meghan sait à quel point il a été difficile pour Harry d'assister seul aux funérailles de son grand-père et ne veut pas que cela se reproduise". De plus, le prince se sent bien isolé parmi sa famille. "Harry a été rejeté par la plupart de ses proches, plusieurs refusant de lui parler ou même d'établir un contact visuel", souligne la source.

Diana aurait eu 60 ans

Les princes Harry et William travaillent sur la statue depuis 2017 dans le but d'honorer la mémoire de leur mère, qui aurait fêté son 60e anniversaire.

Plus médisante, la source interrogée aurait ajouté: "Meghan et Harry savent que l'événement va être dominé par le prince William, Kate et leurs enfants. La journée ne sera pas seulement consacrée à honorer Diana à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire, mais elle sera aussi une opportunité pour William de s'approprier l'héritage de sa mère."

Pour cette raison ou pour une autre, Meghan, qui vient d'accoucher de son deuxième enfant, pourrait donc bien rompre son congé de maternité pour s'envoler vers l'Europe et être une "invitée secrète" de l'événement dans le jardin du palais de Kensington.