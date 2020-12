Meghan Markle rend hommage aux héros discrets de la pandémie: "Nous avons le pouvoir de rappeler qu'il y a de l'espoir"

(c)CNN on Twitter

Meghan Markle a fait sa première apparition publique dimanche soir depuis la publication de sa tribune fin novembre dans le New York Times dans lequelle elle révélait avoir fait une fausse couche en juillet dernier. Cette apparition télévisée préenregistrée vouait à louer les "héros silencieux'' de la pandémie de coronavirus pour la chaîne de télévision américaine CNN.

Assise sur un banc qui semble se trouver sur le terrain du manoir californien de 14 millions de dollars qu'elle partage avec son époux Harry, la duchesse de Sussex a félicité les travailleurs et les bénévoles essentiels qui avaient soutenu leurs communautés.

"Nous avons vu des communautés se lever et agir", a-t-elle déclaré. "Lorsque les programmes de repas pour enfants se sont arrêtés, nous avons vu nos voisins s'assurer que ces enfants recevaient les besoins nutritionnels dont ils avaient besoin. Et lorsque ceux qui sont immunodéprimés ou les plus vulnérables ne pouvaient pas quitter leur domicile, nous, en tant que communauté, nous sommes présentés pour livrer la nourriture dont ils avaient besoin à leur porte."

"Nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu'un d'autre qu'il y a de l'espoir", a-t-elle ajouté.

C'est la première fois que la duchesse est vue depuis qu'elle a révélé qu'elle aavait sa fausse couche. Un chagrin qu'elle a décrit comme "insupportable''.

Lors de cette apparition télévision, Meghan Markle n'a pas évoqué sa propre perte, mais a décrit 2020 comme "une année qui a été universellement difficile pour tout le monde'', avant de féliciter ceux qui ont su saisir l'occasion et nourrir leurs voisins affamés en traversant des moments difficiles.

"Ce soir, nous célébrons ces héros discrets, j'en connais personnellement et les autres, nous les applaudissons de loin", a-t-elle déclaré.