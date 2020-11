Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche: comment la famille royale a-t-elle réagi?

Dans une tribune du New York Times, Meghan Markle a révélé hier avoir fait une fausse couche en juillet dernier. Une journaliste australienne a commenté la réaction de la famille royale britannique face à cette annonce.

Ce mercredi 25 novembre, Meghan Markle confiait dans une tribune publiée par le New York Times avoir fait une fausse couche en juillet dernier. La duchesse de Sussex a déclaré qu'elle avait perdu son deuxième enfant après avoir ressenti une "crampe aiguë'' en changeant le lange de son fils Archie au mois de juillet dernier.

Lorsqu'il a été demandé à Buckingham Palace de commenter cette annonce, la réponse a été courte: "Il s'agit d'une affaire très personnelle que nous ne commenterons pas". La journaliste australienne Lisa Wilkinson a réagi à ce commentaire dans le talk-show Project. Selon elle, c'était "incroyablement émouvant" de lire la tribune publiée par Meghan Markle. Quant à la réaction de Buckingham Palace, elle révèle d'après la journaliste "pourquoi ils ont quitté la famille royale". "Vous savez, Charles Spencer, le frère de Diana, en a parlé et a transmis ses sincère condoléances. La famille royale, dans le même temps, dit que c'est une affaire très personnelle et qu'on n'en parle pas. Donc, si Meghan avait toujours fait partie de la famille royale, elle n'aurait pas été capable de partager cette histoire et aider beaucoup d'autres femmes et de couples qui vivent la même chose."

