Meghan Markle s’exprime sur la sortie de son livre: "J’observe l’amour entre mon mari et notre fils"

Meghan Markle a publié son premier livre pour enfant. Pour l’occasion, elle a donné une interview enregistrée avant la naissance de Lilibet. "The Bench" ("Le Banc" en français) est inspiré de sa vie de famille avec Harry et Archie.

Le début du mois de juin était fort chargé pour Meghan Markle. Le 4 juillet, elle donnait naissance à son deuxième enfant, Lilibet Diana. Dans le même temps, elle sortait son premier livre pour enfant intitulé "The Bench" ("Le Banc" en français). Pour l’occasion, elle s’est confiée dans une interview à la chaine de radio nationale, NPR. L’entretien a été enregistré avant son accouchement.

Meghan révèle avoir puisé son inspiration dans sa vie quotidienne en observant Harry et Archie. L’année dernière, elle avait offert un banc en bois à son mari accompagné d’un poème. "Dans cette histoire, j'observe l'amour entre mon mari et notre fils, imaginant ce qu'il pourrait se passer alors qu'ils passent de plus en plus de moments ensemble et qu'ils prennent de l'âge. D'une blessure au genou à une peine de cœur, ils se retrouvent toujours sur ce banc pour nouer des liens", explique-t-elle.

La duchesse de Sussex voulait aussi que ce récit soit inclusif : "Quand j'étais petite, je me souviens tellement bien du sentiment de ne pas sentir représentée. J'espère que chaque enfant ou chaque famille qui ouvrira ce livre pourra s'y reconnaître, que ça veuille dire porter des lunettes, avoir des taches de rousseur, une certaine morphologie, ethnicité ou une religion différente."

Si ce livre cartonne aux Etats-Unis, les ventes ont en revanche plus de mal à décoller au Royaume-Uni.