Meghan Markle: sa meilleure amie partage une photo privée INÉDITE d'Archie (photo)

Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant, alors que leurs relations avec leurs familles respectives ne sont toujours pas au beau fixe. Lors d'un long entretien télévisé de 2 heures, la duchesse a donné sa version de la situation. Dans le même temps, des membres du personnel du palais l'accusent de harcèlement.

Des photos personnelles, sans artifices



Dans la tourmente, l'ancienne actrice peut néanmoins compter sur ses amies les plus proches. Plusieurs d'entre elles se sont exprimées sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Silver Tree, l'une des meilleures amies de Meghan. La productrice a partagé sur son compte des photos personnelles, sans artifices. Sur l'une d'elle, à l'avant-plan, on peut voir le petit Archie, qui a bien grandi! Des clichés inédits qui témoignent du quotidien de la vie de l'épouse du prince Harry.

"Elle n’est pas un titre. Elle est mon amie. Je l'aime"

En légende de ces photos, son amie partage un texte chaleureux dans lequel elle souhaite démontrer que Meghan est une femme simple et très attentionnée, bien loin du portrait que les médias font d'elle. "C'est Meg. Une vraie personne - pas une histoire de couverture. Elle est l'une de mes plus proches et très chères amies. Comme tous ses amis, je l'aime à la folie. Elle est l'amie qui insiste pour toujours entendre les détails de votre vie, votre journée, la vie de vos enfants, la journée de vos enfants, avant la sienne. Toujours avant la sienne... Lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville, elle crée un livre de toutes les choses spéciales à voir et à faire - partage tous les petits secrets qu'elle vous offre pour que vous vous sentiez moins nostalgique. Elle le laisse à votre porte pour que vous l'ayez quand vous vous réveillez. Elle vous donne des pivoines pour votre anniversaire. Voici Meg avant de rencontrer Harry. C'est Meg maintenant. Elle a toujours été cette personne. Elle n’est pas un titre. Elle est mon amie. Je l'aime", dit-elle notamment.

@royaladdicted_new