Meghan Markle "snobée" par le prince Charles à l'occasion de l'anniversaire d'Archie?

Le prince Charles et Camilla se sont rendus sur Twitter pour souhaiter à leur petit-fils Archie un très joyeux anniversaire, partageant un message avec une photo de Harry, Charles et Archie lors de son baptême.

Sur ce cliché, l'absence de Meghan Markle sur la photo n'a pas manqué de susciter des commentaires de la part des fans de la duchesse de Sussex. Beaucoup estiment qu'elle aurait dû être incluse dans la photo.

Le Daily Star rapporte le commentaire d'un l'un internaute fâché: "Qu'est ce que c'est malpoli. Il a une maman!" Un autre a demandé au prince de Galles: "Est-ce vraiment la seule photo que vous avez d'Archie?"

Le prince de Galles n'a pas vu son petit-fils depuis 18 mois.

Les clichés choisis par la famille Royale pour marquer l'anniversaire d'Archie datent tous de la naissance et du baptême du garçon en 2019. Ils montrent à quel point les membres de la famille royale ne se sont plus vus depuis des mois. Suite à de nombreuses disputes, le prince Harry et son épouse ont décidé de quitter leurs fonctions au sein de la famille royale et de mener leur propre vie sur la Côte ouest des Etats-Unis.

Une interview explosive accordée à la journaliste américaine Oprah Winfrey a fait état de l'ampleur de la mésentente qui règne actuellement au sein de la famille royale d'Angleterre. Meghan accuse sa belle-famille de remarques racistes à l'encontre de son fils, de ne pas avoir voulu accorder à Archie le titre de prince, et de ne pas l'avoir soutenue quand elle avait développé des pensées suicidaires. Elle a également accusé sa belle-soeur, la duchesse de Cambridge, de l'avoir fait pleurer peu avant son mariage avec Harry.