Mémoires explosifs du prince Harry: les conseillers de la famille royale mettent en place une "cellule de crise" et élaborent un plan pour y faire face

Selon Page Six, les principaux conseillers de la famille royale ont mis en place une "cellule de crise" pour faire face à toute retombée potentielle du mémoire explosif du prince Harry.

Après les révélations de son livre "Le Suppléant", mis en vente par erreur jeudi en Espagne, une interview du Prince Harry sera diffusée dimanche à 22h sur la télévision britannique ITV, avant une seconde sur la chaîne américaine CBS et une troisième lundi sur ABC, toujours aux Etats-Unis.

Dans des extraits déjà diffusés, le prince Harry réitère sa volonté d'une "réconciliation" avec sa famille et dit espérer "renouer" avec son père Charles et son frère William, héritier du trône, à condition d'"établir les responsabilités" sur le passé, en particulier son départ avec son épouse Meghan Markle pour la Californie en 2020.

Mais les espoirs de rapprochement semblent bien minces à quatre mois du couronnement du roi Charles III, tant Harry n'épargne personne dans ses mémoires qui seront officiellement publiées mardi, en particulier son frère, déjà égratigné dans le docu-série "Harry & Meghan" diffusé sur Netflix en décembre.

Les hauts responsables ont même discuté de la situation au domaine de Sandringham, où la famille royale s'est réunie pour célébrer son premier Noël sans la reine Elizabeth, ajoute Page Six.

Selon les initiés, un plan a été élaboré pour faire face aux révélations explosives attendues non seulement dans le livre de Harry, mais aussi lors de son entretien avec Anderson Cooper dans l'émission "60 minutes" de CBS dimanche, qui sera rapidement suivi d'une interview sur ITV, "Good Morning America" et "The Late Show" avec Stephen Colbert.

Les membres de la famille royale et leur personnel se sont creusé les méninges pour trouver toutes les histoires possibles que Harry pourrait inclure dans son livre - et on dit qu'ils étaient bien conscients qu'il raconterait sa dispute avec William, où il affirme que son frère l'a fait tomber dans une gamelle de chien lors d'une dispute au sujet de Meghan Markle.

"Il a cassé mon collier en m'attrapant par le col de ma chemise... Je suis tombé sur la gamelle du chien, elle s'est cassée sous mon dos et les morceaux m'ont griffé", écrit Harry.

Une source explique à Page Six qu'il y avait sans aucun doute "des craintes quant à ce que Harry allait écrire, et en particulier, ils étaient inquiets de voir les moments très personnels de leur vie être racontés à nouveau."

Le roi voulait aller de l'avant en adoptant l'attitude traditionnelle et en suivant les célèbres traces de la reine: "Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer", mais le prince de Galles a fait valoir que la famille devrait peut-être, en fait, passer à l'offensive et publier une déclaration, de la même manière qu'il a dit: "Nous ne sommes pas du tout une famille raciste", mais il a été désavoué par son père."

Le Daily Telegraph britannique a également confirmé que le palais était sur le "pied de guerre" avant la sortie du livre. Malgré tout, le Sunday Times de Londres rapporte que William est parfaitement conscient que la famille royale doit rester discrète.