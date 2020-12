Moins de libertés pour le prince Harry: sa vie changera à la mort d’Elizabeth II

Le prince Harry a décidé de prendre ses distances avec le reste de la famille royale britannique. Mais cet espace de liberté risque de se réduire à la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Le prince Harry vit aux Etats-Unis avec sa femme et son fils loin du tumulte britannique. Cette liberté n’est pourtant pas acquise. Harry pourrait bien être rattrapé par la Firme au décès de la reine Elizabeth II. Victoria Murphy, correspondante royale et auteure de "Soixante Glorieuses: la reine Elizabeth II", explique ce qu’il se passera à la mort de la souveraine.

"La relation de Harry avec la couronne ne va pas s’affaiblir avec le temps. Elle sera même plus étroite lorsqu’il sera le fils, plutôt que le petit-fils du monarque." Elle explique également au journal The Guardian que les moindres faits et gestes d’Harry et Meghan Markle seront discutés et scrutés par la famille royale.

Pour l’instant, le couple profite de la vie sous le soleil californien avec leur fils, Archie. Et s’il était prévu que le frère de William et sa femme gardent leurs titres royaux, Victoria Murphy rappelle que le palais n’autorise pas "d’être à moitié dans la vie royale et à moitié hors de celle-ci."

