Funérailles du prince Philip: voici ce que le prince Harry et William se sont dit selon la lecture de leurs lèvres

Après les funérailles du prince Philip ce samedi, le prince Charles a demandé aux limousines de remonter vides, pour que la famille puisse faire quelques pas ensemble. L'occasion pour l'épouse du prince William, Kate Middleton, d'engager la conversation avec son beau-frère le prince Harry et de se retirer pour laisser les deux frères qui ne se parlent plus depuis des mois échanger quelques mots et ,pourquoi pas, se réconcilier.

Le site internet "Page 6" a demandé l'expertise de personnes capables de lire sur les lèvres, des lecteurs labiaux, pour savoir ce que les fils de Diana s'étaient dit.

Le prince William a déclaré à son frère, le prince Harry, lors des funérailles de leur grand-père que le service "était beau" - ce à quoi son frère a répondu que "c'était comme il le voulait", selon des lecteurs labiaux qui ont analysé l'interaction.

"Oui, c'était bien, n'est-ce pas", aurait dit le duc de Cambridge, 38 ans, à son frère de 36 ans une fois qu'ils ont tous les deux enlevé leurs masques.

Des interprètes ont dit que William avait dit plus tard à Harry: "Un service absolument magnifique, ah, la musique."

Selon le site "Page 6", William aurait personnellement demandé à ne pas marcher côte à côte avec son jeune frère, conduisant les deux à être séparés par leur cousin Peter Philips, fils de la princesse Anne.