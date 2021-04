Les enfants de Philip, Charles, Anne, Andrew et Edward, ont partagé leurs souvenirs dans un programme inédit, diffusé par la télévision britannique BBC. En voici quelques extraits.

Le prince Philip, soutien sans faille pendant plus de sept décennies de son épouse la reine Elizabeth II, est mort "paisiblement" vendredi à l'âge de 99 ans au château de Windsor, près de Londres. Dans un programme diffusé par la BBC, ses enfants ont souligné les grandes qualités de leur père sur la BBC.

"Son énergie était étonnante, à soutenir ma maman et à le faire depuis un long moment et, d’une manière extraordinaire, à pouvoir continuer à le faire pendant si longtemps. Ce qu’il a fait équivaut à une réussite étonnante, je crois", a déclaré le prince Charles.

"Mon père a toujours été une grande source de soutien, d’encouragement et de conseils jusqu’à la fin. Ce fut toujours un rôle difficile à assumer, mais il l’a fait avec l’éclat le plus extraordinaire et un tact et une diplomatie incroyables. Il n’a jamais essayé d’éclipser la reine de quelque manière que ce soit. Je pense qu’il a toujours été là comme le 'roc' dans la vie de reine et au sein de sa famille, c’était exactement la même chose", a confié le prince Edward.

"Il traitait tout le monde comme des individus part entière et leur accordait le respect qu’il estimait leur être dû en tant qu’individus", a estimé la princesse Anne.

"C’est si difficile de laisser un héritage à quelqu’un comme ça parce qu’il a été dans la société pour la société avec la société aux côtés de la reine depuis tant d’années", a ajouté, de son côté, le prince Andrew.

Le prince Harry, petit-fils du Prince Philip, et Meghan Markle, lui ont également rendu hommage: "Merci pour votre dévouement. Vous nous manquerez grandement". Un message sobre, sur le site d’Archewell, organisation caritative et de production audiovisuelle du couple.