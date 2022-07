Pippa Middleton, maman d'une petite fille ou d'un petit garçon ? Le père de Kate confirme la rumeur et révèle le sexe de l'enfant

Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train, Pippa Middleton aurait accouché de son troisième enfant. Son père, Michael Middleton, vient de confirmer l'heureux évènement au journaliste Richard Eden, qui a tweeté l'information ce mercredi 20 juillet révélant par la même occasion le sexe de l'enfant. Un cousin ou une cousine pour Charlotte, Georges et Louis, les enfants de Kate et William ? On a la réponse : la sœur cadette de la duchesse de Cambridge a accouché d'une petite fille.

De son union avec James Mathieu sont déjà nés Arthur, 4 ans, et Grace, 1 an et 4 mois. Michael Middleton a annoncé cette heureuse nouvelle de vive voix au journaliste britannique spécialiste de la royauté Richard Eden : "Le duc et la duchesse de Cambridge ont une nouvelle nièce. La sœur de Kate, Pippa, 38 ans, a accouché de sa deuxième fille, qu’elle a eue avec son mari, le banquier d’affaires James Matthews. Le couple (…) n’a pas voulu révéler le nom de leur bébé, mais le père de Pippa, Michael Middleton, m’a confirmé sa naissance alors que je suis tombé sur lui hier dans un Prêt à Manger près de Kensington Palace"

De nature très discrète

Si Pippa Middleton avait fait parler d'elle durant le mariage princier de sa sœur, elle est d'un naturel très discret. Elle a longtemps gardé le silence au sujet de sa troisième grossesse jusqu'à son apparition très remarquée lors du concert organisé à l'occasion du Jubilé de platine de la Reine Elizabeth II. Elle portait une robe verte moulante laissant apparaitre son baby bump. Plus de doute, Pippa a bien été enceinte et elle vient d'accoucher de sa petite fille.