Place Royale est de retour avec une émission spéciale consacrée à Albert et Paola

Ce soir, à 20h30, Place Royale est de retour sur RTL-TVI pour une émission spéciale consacrée au Roi Albert II et à la Reine Paola qui sera constituée notamment de reportages sur la vie et le règne de nos précédents souverains.

Marie-Esméralda de Belgique, la demi-soeur d'Albert II, témoignera dans cette émission. Dans un extrait diffusé dans le RTLINFO13H , elle révèle l'état d'esprit de son frère avant de siéger sur le trône de Belgique: "Il n'avait pas vraiment envie mais bien sûr il a tout de suite choisi cette voie-là. Et je me rappelle qu'il disait toujours: "Mais c'est un travail d'équipe. Je fais ça avec Paola et avec mes trois enfants. C'est vraiment un travail d'équipe."

A la rentrée 1993, il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur le plat pays avec désormais à sa tête Albert et Paola.

Au cours de l'été 1996, l'affaire Dutroux éclate au grand jour et le pays tout entier exprime sa colère et son indignation dans une marche blanche. L'une des plus importantes manifestations de l'Histoire de notre pays.

"Ce que nous avons vécu en Belgique avec la disparition et la mort d'enfants innocents dans des circonstances horribles constitue une véritable tragédie nationale", proclamait alors le Roi Albert II devant les parents des victimes du serial killer.

Place Royale Albert et Paola, ce soir à 20h30 sur RTL-TVI.