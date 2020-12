Portrait festif pour la famille royale d'Angleterre, mais une absence remarquée pose question...

Le prince William et son épouse Catherine ont effectué un périple de 3 jours en train à travers le Royaume-Uni pour remonter le moral des troupes et remercier les travailleurs de première ligne de la pandémie du coronavirus. Dimanche soir, William et Kate ont embarqué à bord du train royal pour se rendre successivement en Ecosse, au Pays de Galles, et aux 4 coins de l'Angleterre. Ils ont rencontré des ambulanciers, des infirmiers, des docteurs, des cheminots, des professeurs, des écoliers...

Point d'orgue de ce périple, une photo de famille prise sur le palier du château de Windsor, avec la Reine, vêtue d'une tenue festive rouge, de Charles et Camilla et du prince Edward et de son épouse Sophie de Wessex. Une absence a été remarquée sur cette photo et est longuement commentée ce matin dans les tabloïds: celle de l'époux de la Reine, le prince Philip d'Edimbourg. Beaucoup de photographes présents s'attendaient à ce qu'il rejoigne sa famille pour cette photo, étant actuellement présent dans le château de Windsor. Âgé de 99 ans, la santé du Duc fait souvent l'objet de spéculations.

Noël à Windsor

Cette année sera un Noël assez particulier pour la famille royale d'Angleterre, qui comme toutes les autres familles a dû chambouler ses plans de réunion de famille. Début décembre, le palais de Buckingham publiait un communiqué dans lequel il stipulait qu'en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip passeront cette année Noël "tranquillement" au château de Windsor, pour la première fois depuis plus de trente ans.

Le couple royal passe traditionnellement les fêtes de fin d'année dans leur résidence de Sandringham, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), où il est rejoint par d'autres membres de la famille. Mais face à la situation sanitaire, la souveraine de 94 ans et son époux de 99 ans, à la santé fragile, ont décidé de rester dans leur résidence située en périphérie de Londres.