Pourquoi cette robe portée par la reine Maxima des Pays-Bas fait beaucoup parler d'elle?

La reine Maxima des Pays-Bas était particulièrement souriante ce mardi lorsqu'elle a rendu visite à des professionnels de la santé dans un hôpital d'Amsterdam - et a choisi de ne pas porter de masque protecteur.

La quadragénaire dynamique d'origine sud-américaine, qui a récemment célébré son 49ème anniversaire, a été une fois de plus, louée par la presse néerlandaise alors qu'elle arborait un ensemble chic couleur camel. Cette robe aux manches bouffantes, est en fait, une création de la chaîne de magasins H&M, vendue au prix de 40 euros. Alors que beaucoup de personnes doivent faire face à la crise économique provoquée par la pandémie liée au coronavirus, la mère de 3 enfants a fait là un choix judicieux, en optant pour une tenue non ostentatoire. Maxima est très appréciée aux Pays-Bas, notamment pour sa jovialité et sa proximité avec les Néerlandais.

Au cours de sa visite, l'épouse du roi Willem-Alexander a appris que le programme de soins numériques de l'établissement fournissait aux patients de Covid-19 et à leurs proches le meilleur soutien à distance possible pendant la pandémie en cours.