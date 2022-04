Les apparitions sont très encadrées... et cadrées puisqu'Harry et Meghan sont accompagnés d'une équipe de la plateforme de diffusion Netflix. Ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix, et ils doivent fournir bientôt un documentaire sur les Invictus Game. Donc ils profitent de l'événement pour filmer.

Aujourd'hui, il est prévu qu'ils rencontrent les athlètes ukrainiens, mais en privé et filmé par l'équipe Netflix.