Pourquoi Meghan Markle initialement annoncée au chevet de la Reine n'a pas fait le voyage?

Ce jeudi matin, après l'annonce faite par les docteurs de la Reine, concernant son état de santé préoccupant, les différents membres de la famille royale se sont pressés à son chevet. Un communiqué assez inattendu a été publié par le porte-parole des Sussex annonçant que le prince Harry et son épouse - qui devaient assister le soir même, à une cérémonie de remise de récompenses à Londres-, annulaient leur engagement et allaient également se rendre à Balmoral.

Finalement, le prince Harry est arrivé seul vers 20h à Balmoral, près d'une heure et demie après que le public a été informé de la mort de la Reine.

Que s'est-il passé? Pourquoi la duchesse de Sussex n'a finalement pas embarqué à bord du jet privé emprunté par son époux?

Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, a émis l'hypothèse que la raison de ce changement de plan pourrait être due à la crainte qu'elle "ne soit pas très chaleureusement accueillie". "Elle pourrait ne pas être très chaleureusement accueillie, pour être parfaitement franc à ce sujet".

Les tensions familiales n'ont jamais été aussi vives au sein des Windsor, et ce, depuis l'interview fracassante accordée à la papesse américaine de l'audimat, Oprah Winfrey, en mars 2021, au cours de laquelle Harry et Meghan ont accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme.

La duchesse de Sussex serait donc finalement restée à Londres.

Meghan Markle et le prince Harry ont cependant rendu hommage à la Reine en rendant la première page de leur site Web noire.