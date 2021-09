Pourquoi nous ne verrons pas cette année des photos de la rentrée scolaire des enfants de William et Kate

Le prince George et la princesse Charlotte, les deux enfants aînés du prince William et de son épouse ont effectué leur rentrée scolaire à Thomas's Battersea, une école huppée de Londres, située non loin de la maison familiale de Kensington Palace. Mais cette année la rentrée s'est passée sans séance de photo publique, nous apprend le magazine People.

Bien que le prince William et Kate Middleton aient partagé des photos de leurs trois enfants commençant l'école dans le passé, le magazine People ne s'attend pas à ce que les fans royaux découvrent de nouveaux clichés cette année, parce que cette rentrée scolaire ne marque pas un changement particulier dans leur scolarité.

Le prince George et la princesse Charlotte poursuivent leurs études à Thomas's Battersea. Le cadet, Louis retournera à la Willcocks Nursery School, où il a commencé l'école maternelle au printemps.

Le couple a toujours tenu à traiter l'école comme un espace privé, afin que leurs enfants puissent grandir dans une atmosphère aussi détendue que possible.