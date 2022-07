Premier Wimbledon inoubliable pour le prince George: ce cadeau que Djokovic lui a fait (vidéo)

Ce dimanche 10 juillet, Novak Djokovic remportait son 7ème titre à Wimbledon face à Nick Kyrgios. Une victoire dument célébrée par le Serbe qui a eu des invités un peu spéciaux à la suite de son triomphe. Dans les coulisses de la compétition, Kate Middleton et le prince William sont effectivement venus à la rencontre du champion, accompagnés de leur fils âgé de 8 ans, et qui assistait pour la première fois à un des événements sportifs les plus attendus de l'année.

Dans une vidéo diffusée sur Twitter par le compte officiel de Wimbledon, on voit donc Novak Djokovic serrer la main du duc et de la duchesse de Cambridge avant de saluer le prince George, visiblement ému de rencontrer la star du tennis. Le joueur propose ensuite à George, redevenu petit garçon avant d’être prince, de prendre la coupe qu’il vient de gagner pour la toucher. Un geste généreux sous le regard bienveillant de ses parents. Le fils aîné du couple princier se souviendra longtemps de son premier Wimbledon.