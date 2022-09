Première visite officielle pour William et Kate en tant que Prince et Princesse de Galles

La période de deuil royal est terminée en Grande-Bretagne. Le palais royal l'a annoncé ce matin sur Twitter. Le "Royal Morning" était en vigueur depuis le 9 septembre. Durant cette période, les membres de la famille royal ne pouvaient pas exercer leurs fonctions officielles sauf en cas de nécessité. Ils devaient également apparaitre vêtus de noir en public. Depuis ce mardi matin, ils peuvent donc à nouveau exercer leurs fonctions de manière normale.



William et Kate, nouveaux prince et princesse de Galles, passent leur journée au Pays de Galles où ils visitent Holyhead à Anglesey, situé dans le nord du pays, avant de se rendre à Swansea. Le couple royal avait promis de se rendre "le plus tôt possible" en terre galloise après le décès de la Reine pour "approfondir la confiance et le respect" qu'ils ont pour les Gallois. Ils y étaient déjà présents en juin pour les festivités en l'honneur des 70 ans de règne d'Elizabeth II. Le couple royal a tout d'abord rendu visite au personnel de la station de sauvetage de Holyhead. Ils ont ensuite discuté avec plusieurs représentants d'entreprises de la région.



La période de deuil national s'était terminée le 19 septembre, jour des funérailles de la souveraine décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans.



