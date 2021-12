Prince Philip: ce moment touchant où il réconforte le prince William lors des funérailles de Lady Di, pensant ne pas être filmé (photo)

Lors des funérailles de Lady Di, en 1997, le prince Philip avait eu un geste de réconfort envers le prince William, révélé dans un récent documentaire.

Un nouveau documentaire, intitulé "Philip : prince, mari, père", montre des images peu connues du prince Philip. En 1997, lors des funérailles de Lady Di, le duc d'Edimbourg a "secrètement" réconforté le prince William, alors âgé de 15 ans. Il a posé sa main dans son dos lorqu'il pensait que les caméras ne le filmaient pas, peut-on apprendre dans le documentaire.

Ce jour-là, le 6 septembre 1997, le prince Philip marche derrière le cercueil de Lady Di aux côtés de son frère Earl Spencer, du prince Charles, du prince William et du prince Harry, qui a 12 ans à l'époque. Dans le documentaire, ce moment est commenté. "Vous regardez cela et vous réalisez que c'est un grand-père qui essaie d'aider son jeune et très vulnérable petit-fils qui lutte dans ce moment horrible", explique Martin Palmer, qui a co-fondé The Alliance of Religions and Conservation avec le prince Philip. Ce dernier lui avait confié qu'il pensait que personne ne les voyait.



© Documentaire "Philip : prince, mari, père"