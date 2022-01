Comment le Prince William a su réconforter sa grand-mère, la reine Elizabeth, avec son cadeau de Noël particulier

Pour la première fois depuis 70 ans, la reine Elizabeth II a passé le premier Noël sans son époux le prince Philip, décédé en avril dernier.

Selon une source citée dans le magazine US Weekly, les fêtes de fin d'année ont été un peu maussades pour la monarque. "Et ne pas pouvoir les passer avec toute sa famille n'a pas aidé."

Alors que les infections au coronavirus étaient en hausse début décembre au Royaume-Uni, la Reine, a dû annuler à contre coeur les festivités traditionnelles organisées dans sa résidence de Sandringham, dans le comté du Norfolk.

Habituellement, Noël est l'occasion pour les membres de la famille royale d'Angleterre, de se réunir quelques jours, d'aller à la messe, de partager le repas traditionnel ainsi que de se mesurer à de nombreux jeux de société dans une ambiance festive et détendue.

"La Reine n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort et a gardé la tête haute", a déclaré cette source proche du palais. Pendant cette période festive, toute sa famille s'est assurée les uns après les autres qu'elle allait bien. Le prince Charles lui a même rendu visite le jour de Noël. Le comte de Wessex et son épouse ont également rendu visite à la monarque.

Mais c'est le Prince William qui lui a fait une belle surprise ce jour-là qu'elle n'est pas prête d'oublier. Il a, en effet, organisé un appel en visioconférence le matin même.

Cette célébration virtuelle "a égayé la journée de la Reine", commente cette source, expliquant que les 3 enfants de William et Kate, George, Charlotte et Louis, se sont entretenus avec leur arrière-grand-mère et lui ont montré, fous de joie, les jouets qu'ils avaient reçus.