Pris de panique, le prince Louis court pour rattraper sa famille (vidéo)

Le prince Louis a encore marqué les esprits... Une scène adorable a eu lieu le jour de Noël. C'était la première fois que le petit dernier du prince et de la princesse de Galles rejoignait ses parents et ses frères et sœurs - la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince George, 9 ans - pour le service religieux annuel de Noël.



C'est également la première fois en deux ans que la famille royale s'est rendue à pied à l'église et s'est mêlée aux sympathisants.

Une fan de la famille royale a pris une vidéo de l'enfant de 4 ans courant frénétiquement devant l'église St. Mary Magdalene pour tenter de rattraper sa famille, pensant qu'il était laissé derrière. Dans le court clip, on peut entendre Louis appeler sa sœur Charlotte.



Louis a déjà prouvé qu'il était une étoile montante de la famille royale, grâce à ses pitreries lors des célébrations du jubilé de platine en juin.

Le petit garçon avait fait une multitude de grimaces lors d'une apparition sur le balcon de Buckingham Palace pendant la cérémonie du Trooping the Colour, qui est immédiatement devenue virale.



Il a également couvert la bouche de sa mère et fait la moue devant le spectacle du Platinum Jubilee Pageant et s'est même disputé avec sa cousine Lena Tindall, qui refusait de partager des bonbons avec lui.