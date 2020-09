Quand Kate et William cuisinent des bagels… avec style (vidéo)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont repris leurs activités et vont à la rencontre des citoyens. Ainsi, mardi, le couple princier s'est rendu dans une boulangerie de Londres. Masqués, Kate et William ont rencontré plusieurs communautés dans le quartier de Whitechapel.

Dans la boulangerie Geigel Bake, ils ont mis la main à la pâte. Après avoir enfilé un tablier, ils se sont essayés à la fabrication de bagels, la spécialité de l'établissement.

Comme d'habitude, Kate était très stylée dans une robe longue rouge ornée de fleurs, que l'on avait déjà pu voir en mai dernier, lors d'une visioconféence pendant le confinement.

Ce mardi, le couple a également été à la rencontre d'un centre pour demandeurs d'emploi, mais aussi dans une mosquée où des volontaires distribuent des repas et produits d'hygiène aux plus démunis.

Après avoir passé les derniers mois dans leur maison d'Anmer Hall dans le Norfolk, Kate, William et leurs 3 enfants ont regagné le palais de Kensington la semaine dernière, afin que George et Charlotte fassent leur rentrée scolaire.



©AFP



©AFP



©AFP