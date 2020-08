Quand Meghan Markle tacle Pippa et Carole, la soeur et la mère de Kate Middleton

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

L'un des passages est consacré au mariage de Pippa Middleton, la soeur de Kate, qui a eu lieu en mai 2017 et au fait que Meghan Markle y a été invitée à "contrecoeur".

Omid Scobie et Carolyn Durand, les auteurs de Finding Freedom, révèlent que Pippa n'était pas ravie d'inviter la nouvelle petite-amie du prince Harry à son mariage. Meghan a senti qu'elle était "ajoutée à la liste des invités avec réticence".

"La mariée (Pippa) et sa mère, Carole, ont exprimé en privé des inquiétudes quant au fait que la présence de l'actrice américaine aux côtés de Harry pourrait éclipser l'événement principal." Meghan, déterminée à faire une première impression positive et choquée par un article du Sun qui annonçait la "guerre des popotins, Pippa vs Meghan", a décidé à la dernière minute de ne pas assister à l'office à l'église mais a rejoint les festivités plus tard dans la journée.

Pour ce faire, Meghan, aidée par son amie styliste, Jessica Mulroney, a opté pour une robe sobre noire "pour ne surtout pas attirer l'attention". Elle s'est préparée seule dans une maison louée sur Airbnb située à proximité.

Malgré les inquiétudes de Pippa à propos de Meghan, la soirée s’est bien passée selon les auteurs. Pippa avait choisi de séparer les couples à table. Après le repas, Harry et Meghan se sont réunis et "ont passé la plupart de leur temps à discuter de leur soirée à part".

Ils ont quitté les lieux vers 2 heures du matin. Un agent de protection les a ramenés à Kensington.

Meghan a revu Pippa Middleton au tournoi de Wimbledon en juillet 2019, où elles ont assisté ensemble, avec Kate, à la finale féminine.

Une source proche de Kate a déclaré aux auteurs: "Elles ont passé un moment merveilleux. La journée entière a été très agréable."

Même si Harry et Meghan réfutent toute collaboration avec les auteurs de ce livre, les éditorialistes britanniques doutent de ces affirmations, estimant que les révélations au fil des lignes sont bien trop intimes.