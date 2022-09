Que représentent les objets posés sur le cercueil d'Elizabeth II? On décrypte tous les messages cachés (photos)

Dans la solennité de l'Abbaye de Westminster, là où elle s'était mariée en 1947 et avait été couronnée à seulement 27 ans, en 1953, le monde a fait ses adieux émus à Elizabeth II. Mais que représentent les objets posés sur son cercueil? On vous explique tout.

La couronne de fleurs posée sur le cercueil de la reine Elizabeth II a été composée à la demande de son fils, le roi Charles III. Les fleurs proviennent des jardins de ses résidences, le palais de Buckingham et le château de Windsor, et de Highgrove House, la résidence de campagne de Charles.

La couronne comprend du romarin, symbole du souvenir. Mais aussi du myrte qui a été coupé d'une plante dont avait déjà été tirée une branche pour confectionner le bouquet de mariée de la reine Elizabeth en personne. Le myrte symbolise un mariage heureux.

La composition florale, aux couleurs prépondérantes de rose et bordeaux, comprend également du chêne anglais pour souligner la force de l'amour, des géraniums, des roses de jardin, des hortensias, des dahlias et des fleurs de veuve.

Une note personnelle du nouveau souverain, dont le contenu n'a pas été dévoilé, a par ailleurs été glissée parmi les fleurs, au centre de la composition. Cependant, il y aurait écrit "In loving and devoted memory" soit en français "avec tout mon amour et ma dévotion maman", selon la presse britannique.

Outre la couronne, le cercueil d'Elizabeth II est drapé de l'étendard royal. S'y trouvent aussi la couronne impériale, le sceptre et l'orbe.





Au son des cornemuses et roulements de tambour, le cercueil a quitté lundi matin Westminster Hall. Il a été accompagné en procession jusqu'à l'abbaye de Westminster tiré sur un affût de canon par des marins de la Royal Navy, formant une armée de képis.

Suivait la famille royale, marchant au pas: Charles III, qui a essuyé une larme en début de cérémonie, ses frères et soeur Anna, Andrew et Edward, l'héritier du trône Willam, nouveau prince de Galles et le prince Harry, en civil, conséquence de son retrait de la monarchie en 2020. Dans la nef de l'abbaye, ils ont été rejoints par la reine consort Camilla, les épouses de William, Kate, et d'Harry, Meghan.

Les deux aînés de William et Kate, George, neuf ans, Charlotte, sept ans, ont marché derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère à son arrivée dans l'abbaye.

Suivez notre direct.