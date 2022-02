Quel avenir pour les filles du prince Andrew après le scandale sexuel entourant leur père?

Les princesses Eugénie et Béatrice d'York, filles du prince Andrew, doivent aujourd’hui faire face aux retombées de la bataille juridique de leur père. Ce dernier ayant été expulsé de la Famille Royale par sa mère, la reine Elizabeth II, les deux femmes de 31 et 33 ans pourraient aussi voir le statut royal mis à mal.

Vous le savez, le prince Andrew, 61 ans, a été mêlé à une sombre affaire d’agression sexuelle. Il était en effet accusé d’avoir imposé à Virginia Giuffre des relations sexuelles quand elle avait 17 ans. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 38 ans, aurait été livrée au prince par le pédophile Jeffrey Epstein, ami du duc d'York.

Si ce dernier a toujours nié les accusations, il est pourtant aujourd’hui parvenu à un accord de principe avec la plaignante afin d’éviter le procès. Le prince Andrew a en effet accepté de faire "un don substantiel" à l’association caritative de Virginia Giuffre pour les droits des victimes. Le duc d’York s’est engagé à "démontrer ses regrets pour s’être associé avec Epstein" en soutenant "la lutte contre les méfaits du trafic sexuel et en soutenant ses victimes."

Toute cette affaire a inévitablement portée atteinte à la réputation de la famille royale. Ce scandale a soulevé des questions quant au sort des princesses Eugénie, 31 ans, et Béatrice, 33 ans, fille du prince Andrew.

Les péchés du père ne devraient jamais être infligés aux enfants

Une chroniqueuse du Times, relayée par l’Express.co, a écrit : "Avec le retrait – sûrement permanente – du prince Andrew de la vie publique, ses filles sont dans des limbes gênants." Même si Hilary Rose estime que "les péchés du père ne devraient jamais être infligés aux enfants."

La chroniqueuse poursuit : "Cet espace du purgatoire est celui dans lequel elles sont des princesses sans rôle royal et un père toxique qui, tout en n'admettant pas sa responsabilité, vient d'accepter un règlement de plusieurs millions de dollars dans une affaire d'agression sexuelle".

Les princesses Eugénie et Béatrice avait pourtant commencé leur vie dans une position de premier plan dans l’ordre hiérarchique de succession au trône. La princesse Béatrice était cinquième sur le trône lorsqu’elle est née en 1988. Mais au fil des années, les naissances s’accumulant, elle se trouve aussi à la dixième place. Et sa fille Sienna est onzième dans l’ordre du trône. De son côté, la princesse Eugénie occupe aujourd’hui la douzième place et son fils August, la treizième place. "Béatrice et Eugénie ont été réduites à des rôles de figurants dans la vie de la famille royale", selon les propos d’un initié royal. La situation du prince Andrew n’aidera donc en rien ses filles à se faire une place au sein de la famille royale…