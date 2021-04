Le duc d'Édimbourg est resté dans l'ombre de son épouse pendant plus de 70 ans. Quelle était réellement sa place au sein de la monarchie ?

Marié à la reine d'Angleterre Elizabeth II depuis 1947, le prince Philip s'est investi pleinement dans ses fonctions publiques. Mais pour Robert Jobson, journaliste royal au London Evening Standard, il restait avant tout celui qui "dirigeait la famille et prenait le contrôle de questions de l'éducation de leurs enfants, etc." Ce qui permettait à la reine d'avoir plus de temps.

Au delà de son rôle public purement représentatif, le prince Philip était "un pilier pour la reine, dès le début quand elle était très jeune et naïve dans son travail", estime Robert Jobson. "Le duc a développé un rôle important dans les premières années en tant que son principal conseiller", estime-t-il.

Sans son soutien, la reine n'aurait pas pu avoir ce règne extraordinairement long.

Sa loyauté envers la reine était telle que les spécialistes l'ont surnommé son "sujet le plus fidèle". "Pendant 65 ans, il a été à ses côtés, ou souvent plusieurs pas derrière elle, et il en a fait l'œuvre de sa vie, de s'occuper d'elle, de la soutenir, raconte Phil Dampier, auteur et ancien journaliste royal. Elle serait la première personne à dire, je pense, que sans son soutien, elle n'aurait pas pu avoir ce règne extraordinairement long".