Qui est Penny Brabourne, la meilleure amie du prince Philip, conviée à ses funérailles? (photos)

La copilote de calèche du duc d'Édimbourg, Penny Brabourne - devenue au fin des années l'une de ses plus proches confidentes - apparaît sur la liste très exclusive des 30 personnes qui seront présentes aux funérailles du prince Philip.

Penny Romsey, 67 ans, qui a 32 ans de moins que Philip, est restée proche du duc pendant des années après lui avoir enseigné à partir de 1994 la conduite en calèche.

Pendant des années, aucun événement royal privé n'a été organisé sans décerner une invitation à Penny Brabourne. Autour de Buckingham Palace, elle est simplement connue sous le nom de "et aussi…" en raison de la manière automatique dont son nom est ajouté à la liste des invités.

Maintenant, la comtesse de 67 ans - Penelope 'Penny' Knatchbull, anciennement connue sous le nom de Lady Romsey et plus tard Lady Brabourne - rejoindra donc la monarque, les quatre enfants et huit petits-enfants de la reine et de Philip et leurs conjoints respectifs au service de samedi qui sera donné en la chapelle St George.

La comtesse a souvent été photographiée en compagnie du prince en train de rire. La presse leur a, à un moment, prêté une relation intime, ce que les deux protagonistes ont balayé d'un revers de la main, estimant que ce n'était que des rumeurs malsaines. Ils sont de proches amis et c'est tout. "Décrite comme franche, aimant rire et regarder tous les sports, Penny n'est pas du tout le genre de femme à flirter", explique le Daily Mail. Le prince Philippe aimait sa compagnie.

Le palais de Buckingham a déclaré que la Reine avait dû faire face à des décisions "très difficiles'' en sélectionnant les 30 invités autorisés en vertu des règles de Covid-19 à assister aux funérailles de son époux. Dans le plan initial, 800 personnes auraient dû être présentes. La Reine s'est également assuré que toutes les branches de la famille du duc étaient présentes.

L'inclusion de Penny dans le petit groupe de 30 personnes est une indication sur la proximité qu'elle entretenait avec le prince Philip jusqu'à sa mort.