Décès d'Elizabeth II: qui était "Tall Paul", son homme de confiance depuis 44 ans?

Il était le serviteur le plus fidèle de la Reine, et l'a servi pendant des décennies sans jamais trahir ses plus grands secrets. A 64 ans, sa silhouette élancée (1,94m) lui a valu le surnom affectueux de "Tall Paul", soit en français "Grand Paul". C'est comme cela que la Reine et sa famille le surnommaient.

Paul Whybrew, qui était avec la reine à la fin de sa vie, était l'image d'une détermination de fer. Les mains serrées, il ne regardait ni à gauche ni à droite mais se concentrait uniquement vers l'avant alors qu'il marchait au pas devant la voiture tirée par des chevaux portant le cercueil de sa maîtresse ce mercredi.

A travers toutes les crises domestiques, les tempêtes familiales et les petites querelles entre le personnel et les courtisans, il n'a jamais été entraîné et s'en est sorti indemne.

En effet, on disait qu'il avait tous les amis et aucun ennemi au sein de la famille royale qu'il avait servie depuis l'âge de 19 ans. Et dans le monde médisant et dur des coulisses des palais royaux, où tout le monde souhaite devenir le favori de sa majesté, c'est en soi une réalisation remarquable.

C'était Paul qui remettait à la reine le téléphone pour ces appels angoissés du prince Harry, sonnant de Californie. Paul, qui allumait la télévision, connaissant par coeur quelles étaient les émissions préférées de la Reine. Et c'est Paul qui, une fois qu'elle a cessé de boire, a remplacé par du jus de pomme son ancien verre de gin et de Dubonnet.

Le fils du directeur de banque était aux côtés de la reine depuis 44 ans. Il y a un an, il est devenu le membre le plus ancien du personnel de la reine au palais de Buckingham, favorisé par l'Ordre royal de Victoria et la médaille - argent et or - et décoré pour ses longs et fidèles services.

Grâce à sa proximité avec la monarque, Paul a son propre logement confortablement meublé, dont la Reine a personnellement payé les frais de rénovation. Lorsqu'en 2006, la reine a eu 80 ans et a décidé de passer plus de temps au château de Windsor, elle lui a demandé de déménager également. Il a abandonné son modeste appartement au-dessus des anciennes écuries du palais de Kensington pour une maison près d'Albert Lodge située dans le château de Windsor.

"La Reine lui a dit de le décorer à son goût et de lui envoyer la facture. Elle a dit qu'elle voulait qu'il soit à l'aise", a dit un ami.

Arrivé juste après le jubilé d'argent, il était là pour le jubilé d'or en 2002, le jubilé de diamant lorsque la reine a frissonné sur la Tamise détrempée en 2012 et, il y a quelques mois à peine, le jamboree de platine de cette année.

Il était là pour certains des moments les plus sombres de son règne, les années de discorde conjugale de ses enfants et certains des plus édifiants.

Et bien sûr, c'est Paul qui a été photographié en train d'escorter la star de la reine et de James Bond, Daniel Craig, dans le cadre de la parodie magique qui a ouvert les Jeux olympiques de Londres.

Toutes ces années de service, cependant, n'ont pas été sans sacrifices. Il est resté célibataire, "marié" seulement, disent les amis, à son devoir. Mais en retour, il a occupé l'un des sièges les plus intrigants de l'histoire britannique moderne.

Comme les autres membres du personnel du palais royal, son contrat va arriver à échéance 6 mois après le décès du membre de la famille royale qu'il a servi.