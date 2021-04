Rentrer à Los Angeles ou rester pour les 95 ans d'Elizabeth II: le DILEMME du prince Harry

Après les funérailles du prince Philip samedi, le prince Harry a-t-il décidé de rester auprès de sa grand-mère quelques jours de plus ? C'est possible à en croire une source royale.

Sa présence aux funérailles de son grand-père le 17 avril a laissé penser que les tensions s'étaient déjà quelques peu apaisées. À la sortie de la chapelle Saint-Georges, le prince Harry est apparu très proche de sa belle-sœur, Kate Middleton, et de son frère, le prince William. Le trio semblait complice et uni, loin des tensions apparues après la diffusion de l'entretien choc d'Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Mais le papa d'Archie va-t-il décider de rester quelques jours de plus afin d'assister aux 95 ans de sa grand-mère, mercredi ? C'est possible, selon une source royale, qui indique qu'Harry a opté pour un billet d'avion "open", ce qui signifie que sa date de retour n'est pas fixe.

À l'issue des funérailles du duc d'Edimbourg, Harry a également retrouvé son père, le prince Charles, pur une discussion en tête-à-tête. Selon The Sun, cet entretien a son importance. "Si ça s’est bien passé il pourrait rester jusqu’à l’anniversaire de sa grand-mère", écrit le journal anglais.

La réponse n'est pas connue mais on imagine aisément le dilemme auquel a été confronté le prince Harry. Rester pour l'anniversaire de sa grand-mère endeuillée est sans doute le plus beau cadeau qu'il ait à lui offrir…