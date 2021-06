Cette photo de Kate Middleton, considérée comme la plus belle jamais prise, l'impose comme le futur de la monarchie

Photographiés alors qu'elle arrivait à la chapelle St George pour les funérailles du prince Philip le 17 avril, les yeux verts perçants et douloureux de Kate fixaient avec confiance l'objectif de l'appareil photo. Ce cliché désormais devenu célèbre est largement considéré comme la plus grande photographie jamais prise de la duchesse de Cambridge.

Alors qu'elle portait autour du cou un collier de perles et de diamants à quatre rangs de la reine, d'un fascinateur en dentelle Rouland Mouret et d'un masque facial noir obligatoire en temps de pandémie, la duchesse a réussi à dégager à la fois style et substance, commente le journal du Sun.

Les commentateurs royaux pensent que cette image prise au bon moment révèle "le caractère d'acier et la détermination intérieure" de Kate - et prouve qu'elle est prête à devenir reine.

"Waity Katie (Katie qui attend) est maintenant Catherine la Grande, le joyau inestimable de la monarchie", a déclaré l'auteur royal Phil Dampier. À une époque où les membres de la famille royale ont été secoués par des rumeurs de "déchirements" et de tensions familiales, l'image extraordinaire - prise par le photographe de Getty Chris Jackson prouve que Kate, confiante, est le "roc" de la famille .

L'experte en langage corporel Judi James s'étonne de la puissance dégagée par ce cliché, surtout qu'il cache le principal atout de la duchesse de Cambridge: "Il est surprenant que la photo la plus emblématique à ce jour de l'une des femmes les plus photographiées au monde implique de cacher son sourire... Kate a toujours été connue pour son sourire parfait et résistant aux intempéries."

Judi a expliqué que le "regard fixe" de Kate montrait une femme "heureuse de se connecter avec un soupçon d'autorité" et a ajouté que son manque d'attention en raison du flash de l'appareil photo montrait un "sentiment de calme".

"Au lieu de supprimer son charisme en cachant ce sourire, le port du masque nous a plutôt redirigé vers l'expression de ses yeux."