Tom Cruise, le gentleman! La duchesse de Cambridge escortée par l'acteur à la première londonienne du film Top Gun (vidéo)

Ce jeudi soir, c'était la première londonienne du nouveau film Top Gun. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient les invités d'honneur de cette grande soirée du cinéma. L'acteur Tom Cruise qui incarne le personnage principal du film a accueilli le couple royal sur le tapis rouge et a même offert sa main à la duchesse de Cambridge pour gravir quelques marches.

Kate Middleton l'a acceptée "of course" et s'est frayée un chemin vers la salle de projection accompagnée de son époux William. La duchesse de Cambridge avait choisi pour l'occasion de porter une robe bodycon Roland Mouret noire. Détail non-anodin, le prince William qui portait un smoking, avait également opté pour une paire de mocassins noirs décorés d'un petit avion, rappelant l'avion de chasse utilisé dans le film d'action original de 1986.