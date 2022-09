Un enfant de chœur vole la vedette pendant les funérailles d'Elizabeth II: sa performance épate les internautes (photos)

Ce lundi le monde dit adieu à la reine Elizabeth II lors de funérailles historiques qui se sont déroulées à l'abbaye de Westminster en suivant un protocole millimétré. Pendant le Psaume 42, un enfant de chœur a été aperçu chantant à tue-tête. Les internautes sont tombés sous son charme.

Tout au long de la cérémonie officielle des funérailles d'Elizabeth II, la chorale de l'abbaye de Westminster a entonné des hymnes et des psaumes. Beaucoup ont applaudis les performances de la chorale, mais sur les réseaux sociaux, les internautes ont fait l'éloge d'un enfant de chœur en particulier, qui a su toucher leur cœur. Pendant le Psaume 42, il a été aperçu en train de chanter à tue-tête, se déplaçant de manière très expressive.

"Le petit enfant de chœur aux cheveux roux a volé mon cœur avec son sérieux", a notamment tweeté un internaute. Un autre a décrit le choriste comme une "superstar" tandis que d'autres ont loué sa "performance théâtrale".

Le chœur de l'abbaye de Westminster est renommé dans le monde entier et comprend jusqu'à 30 garçons et 12 chanteurs adultes professionnels, connus sous le nom de Lay Vicars.

Les choristes ont chanté divers hymnes lors de la cérémonie historique, notamment The Lord's My Shepherd, I'll Not Want, qui a été chanté lors du mariage de la reine avec le duc d'Édimbourg en 1947. Le même hymne a également été inclus lors des funérailles du père de la reine, George VI en 1952, mais avec une formulation légèrement différente.