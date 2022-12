Un message à Harry et Meghan? La carte de vœux de Kate et William dévoilée

Tout un symbole. La carte de Noël officielle, c'est une tradition chez les monarques occidentaux. Ce mercredi, c'est au tour de Kate et William de dévoiler l'édition 2022 de leur photo de fête. "Nouvelle photo de la famille pour la carte de Noël de cette année !", a publié le couple sur Instagram en légende au portrait de famille.

Sur le cliché, le prince et la princesse de Galles apparaissent soudés, main dans la main avec leurs trois enfants lors d'une journée ensoleillée dans le Norfolk à l'est de l'Angleterre. Le clan, en pleine tornade médiatique provoquée par les Sussex et leur documentaire envoie un symbole d'unité. Kate, William et leurs enfants semblent faire front. Le genre de message caché dont la presse britannique est friande.

Autre détail remarqué par les internautes: le style vestimentaire décontracté adopté par la petite famille.

La photo a été réalisée par Matt Porteous, un habitué de la famille royale qui avait déjà fait les portraits officiels du prince George pour ses cinq ans. Le photographe avait aussi pris les photos du baptême du prince Louis ainsi que la carte de Noël de la famille en 2020.