Après une année mouvementée, Kate Middleton peut savourer un heureux événement survenu à quelques jours de Noël. Comme l’a rapporté le Daily Mail ce mardi 21 décembre, la styliste et ami de la duchesse, a donné naissance à son deuxième enfant.

Pour Kate Middleton, c’est un cadeau de Noël avant l’heure. Natasha Archer, qui est connue pour être la conseillère en image de la femme du prince William depuis des années, a accouché de son deuxième enfant. C’est le mari de la styliste, le photographe Chris Jackson qui a partagé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Ce lundi 20 décembre, il a posté sur son compte Instagram une photo sur laquelle les internautes ont pu distinguer une partie du nouveau-né. "Quand tu descends le matin à la recherche d’Eddie l’Elfe et que tu trouves un nouveau petit frère", a commenté la maman comblée de bonheur par l’arrivée de ce petit cadeau avant les fêtes de fin d’année.

Le cliché qui a été pris au domicile des parents, situé à proximité de Londres a rencontré un franc succès sur la toile. En l’espace que quelques jours, il a déjà récolté plus de 27000 likes "Quelle belle image, félicitation", "Toutes nos félicitations, juste à temps pour Noël , "C’est une très bonne nouvelle" ou encore "Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille". Si Kate Middleton n’a pas adressé ses vœux à la famille sur les réseaux sociaux, le magazine Gala imagine qu’elle a eu une pensée pour son ami. Cet heureux événement aura au moins permis de mettre du baume au cœur de la duchesse de Cambridge. Elle qui a passé une année encore difficile à cause de la pandémie.

Une vraie amitié est née entre les deux femmes

A force de se côtoyer dans le cadre professionnel, la maman de George, Charlotte et Louis et sa styliste ont noué des liens avec le temps. Aux yeux de Kate Middleton, Natasha Archer est bien plus qu'une personne à son service. Elle est devenue une véritable amie. "Natasha et Kate s’entendent très bien. Elle a toujours soutenu et conseillé Kate et la duchesse de Cambridge adore le style de Natasha, donc cela semblait être une évidence entre elles", a communiqué une source royale à Grazia en 2020. Selon Marie-Claire, Natasha Archer, qui était auparavant l’assistante personnelle des Cambridge, aurait d’ailleurs été l’une des premières à s’être rendu à l’hôpital pour la naissance des enfants du couple princier. En 2019, elle a reçu un titre prestigieux remis par le prince William : l’Ordre royal de Victoria. Une manière de la remercier de ses services rendus à la famille royale britannique.