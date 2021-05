Une ancienne camarade de dortoir de Kate et William témoigne: "Il l'a tout de suite adorée"

Une femme qui partageait un dortoir avec le duc et la duchesse de Cambridge en 2001 à l'Université de St Andrews quand le prince William et Kate ont fait connaissance livre un beau témoignage ce vendredi dans le magazine People.

Laura Warshauer, du New Jersey, qui a rencontré le couple en 2001 à l'Université de St. Andrews en Écosse, où ils vivaient tous à St. Salvator's Hall, a détaillé qu'il y avait une "alchimie incroyable'' entre Kate et William dès le début de leur histoire.

Et de décrire: "Le prince William "faisait toujours attention'' à Kate Middleton chaque fois qu'elle était dans la pièce".

Laura, qui est devenue auteur-compositeur-interprète a écrit une chanson pour le mariage des Cambridges, et est rapidement devenue amie avec "Will Wales", qui vivait dans le couloir, et Kate dont la chambre était à l'étage en dessous.

Elle a déclaré qu'il y avait eu beaucoup de "petits moments'' entre William et Kate, ce qui lui avait fait croire dès le début que le couple tiendrait la distance.

"Quand nous étions assis occupés à déjeuner dans la salle à manger et qu'ils parlaient tous les deux, c'était incroyable de voir à quel point c'était naturel, à quel point ils avaient tant à se dire. Avec le recul, il y a eu tous ces petits moments, certainement des moments où je me suis dit:"Wow, ça pourrait vraiment être quelque chose"."

Laura a déjà parlé de leur vie étudiante ensemble, William lui rendait fréquemment visite à la recherche de biscuits et Kate était souvent assise sur son lit à jouer de sa guitare.

Elle a dit que la "véritable '' duchesse'' était charmante" quand elles se sont rencontrées pour la première fois, tandis que William "se promenait comme un gars normal et les gens n'en faisaient pas tout un foin''.

Elle a également rappelé une soirée de charité qui a eu lieu lors de leur première année à l'université sur le thème de Harry Potter.

"L'un de mes souvenirs préférés était au mois de novembre de notre [première] année. Nous avons tous été invités à une fête Harry Potter dans un château", a-t-elle déclaré.

"Nous sommes tous montés dans un gros bus pour y aller et je me souviens que Kate et William ont dansé ensemble toute la nuit."

"Il y avait une vente aux enchères caritative où on pouvait payer et surenchérir pour passer la journée avec la personne de notre choix et Will a payé 200 livres pour Kate. Elle était vêtue d'un uniforme scolaire et était debout sur ces marches de pierre avec nous tous en dessous."

"Ce n'est pas le soir où il a gagné le coeur de Kate. Ils avaient déjà cette connexion particulière", selon cette témoin privilégiée.