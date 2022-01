Une invitation inattendue pour Harry et Meghan : ils pourraient assister au jubilé de la reine Elizabeth II

Y aurait-il une réconciliation en vue entre la reine Elizabeth II et Meghan Markle et le prince Harry. Après avoir pris leur distance avec la famille royale, le couple pourrait être invité au jubilé de la reine d’Angleterre pour les 70 ans de son règne.

Après une année 2021 endeuillée par la perte de son mari, le prince Philip, la reine Elizabeth II est très isolée. C’est pour cette raison qu’elle aimerait revoir son petit-fils, le prince Harry au côté de sa femme et de ses enfants pour célébrer les 70 ans de son règne. Selon l’expert royal Neil Sean auprès du magazine britannique Express, Meghan Markle et le prince Harry pourraient être invités aux célébrations du jubilé de platine de la reine d’Angleterre. Pour ce grand événement qui se déroulera entre le 2 et 5 juin prochain, Elizabeth II prévoit d’organiser un banquet. Toujours selon l’expert, le duc et la duchesse de Sussex garderaient leur agenda libre pour ces dates.

La présence de Meghan et Harry pourrait remonter le moral de la souveraine britannique, surtout après avoir connu plusieurs problèmes de santé qui ont poussé la reine à se retirer de nombreux engagements et à passer une nuit à l’hôpital.

Le couple snobé par la reine

Ce rapprochement serait le premier entre Meghan Markle, Harry et la reine Elizabeth. Toutefois, lors de ses dernières interventions officielles, la reine ne s’est pas privée de mettre de côté son petit-fils et sa femme de côté. Pour souhaiter une bonne année 2022 à son peuple, une vidéo a été publiée sur Twitter. Dans celle-ci, quasiment tous les membres de la royauté ont été mis en avant à l’exception de Meghan Markle et du prince Harry qui n’ont pas eu droit à l’ajout d’une seule photo.