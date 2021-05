Une pétition pour destituer le Prince Harry de ses titres royaux et "arrêter d'abimer la monarchie"

Plus de 35.000 personnes ont signé une pétition qui demande au Prince Harry d'abandonner ses titres royaux. L'initiative vient de l'experte de la monarchie britannique Lady Colin Campbell, auteure du livre à scandales, Harry et Meghan: The real story. Selon elle, Harry devrait demander à la Reine de mettre ses titres en suspens.

"J'ai lancé cela parce que je pense que c'est la bonne chose à faire", raconte-t-elle dans les colonnes du tabloïd britannique The Daily Star. "J'ai parlé à des gens, beaucoup de gens, qui pensent que c'est la bonne chose à faire et la solution". "C'est une solution digne pour toutes les parties. Pour n'humilier personne et protéger tout le monde. Je pense que c'est une façon humaine de résoudre une situation très regrettable", poursuit-elle.

Ce sont des chaînes dont il pourrait bien se passer.

L'experte en royauté estime que le Prince Harry et Meghan Markle pourraient toujours "vendre leur marque" sans les titres royaux. "C'est la meilleure solution car cela permet à Harry de pouvoir se faire plaisir sans conséquence et sans porter préjudice à l'institution de la monarchie de la nation britannique, du peuple britannique et de lui-même. Ça le libère. Il est assez grand pour ne pas avoir besoin du titre royal, il est allé au-delà, il n'en a pas besoin, ce sont des chaînes dont il pourrait bien se passer", explique Lady Colin Campbell.



La pétition est en ligne sur le site Change.org.