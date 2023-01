Une rencontre entre Harry et la famille royale? "Le roi a besoin d'avoir la voie dégagée avant le couronnement"

Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné. La question que tout le monde se pose quelques jours après le livre polémique de Harry, c'est de savoir si ce dernier sera présent. D'après le journal britannique The Sunday Times, une rencontre entre Harry et le reste de la famille royale serait envisagée avant la cérémonie du roi en mai dans l'objectif d'apaiser les tensions.

"Il va falloir que toutes les parties soient flexibles, mais c'est possible, c'est réparable", estime une source proche du roi et d'Harry citée par le journal dominical.

Le livre d'Harry, intitulé Le Suppléant, connaît un démarrage fulgurant en librairie. Le petit-fils d'Élisabeth II n'épargne personne, surtout pas son frère de deux ans son aîné qu'il qualifie de "meilleur ennemi". Officiellement, le palais de Buckingham garde le silence depuis la sortie du livre qui fait mauvais genre.

Mais selon la source citée par le Times, "il faut passer à autre chose et que ce soit réglé d'ici avril, le roi a besoin d'avoir la voie dégagée avant le couronnement", estime-t-elle. Il ne faudrait pas que le conflit familial devienne une distraction qui fasse de l'ombre au couronnement.

Harry et Meghan ont quitté la famille royale en 2020 et vivent désormais aux Etats-Unis. Selon un récent sondage YouGov, ils sont désormais encore plus impopulaires que le prince Andrew, frère de Charles III écarté de la monarchie après un scandale sexuel.